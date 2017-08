De laatste dag van de transfermarkt staat op het punt van beginnen en dus is er nog flink wat rumoer. Als het aan Jürgen Locadia ligt gaat er bij PSV niets meer gebeuren op de Deadline Day.



"Luuk is nog bezig met een transfer, Arias was geblesseerd, maar over hem en Zoet heb ik dingen gelezen. PSV wil zelf nog een linksback halen. De club heeft uitgesproken dat ze kampioen wil worden, dan moet je denk ik de beste spelers behouden. Aan de andere kant moeten ze ook naar de wensen van de spelers kijken", vertelt de aanvaller aan Voetbal International.



De geruchten omtrent transfers zorgen niet voor onrust binnen de spelersgroep van PSV. "Nee, totaal niet. Het is geen gespreksonderwerp in de groep en er is geen irritatie bij ons", aldus Locadia.