Van Rhijn duidelijk: "Niet gekomen om op de bank te gaan zitten"

Ricardo van Rhijn komt dit seizoen op huurbasis uit voor AZ Alkmaar. De verdediger hoefde niet lang na te denken toen de Eredivisie-club zich bij hem meldde, zo laat hij weten aan AZ TV.



"AZ is een heel goede en stabiele club in Nederland", vertelt de Oranje-international. "Daarnaast speelt deze club het type voetbal wat bij mij past. Ik heb goede gesprekken gevoerd met John van den Brom en Max Huiberts. Door al die dingen samen heb ik besloten om naar AZ te komen."



De ex-Ajacied trainde woensdag meteen mee met zijn nieuwe club. "Ik vond het vooral fijn dat we direct veel met de bal hebben getraind, want dat had ik al een tijdje niet gedaan. Daarnaast hebben we veel positiespel gespeeld. Dat past goed bij mij", is de verdediger positief. "Ik moet nu gaan zorgen dat ik beter ben dan de mensen die hier al zijn. Het team wat er nu staat is goed. Maar ik denk dat als ik honderd procent fit ben, ik een goede versterking ben voor deze club. Ik ben hier niet gekomen om een jaar op de bank te gaan zitten", aldus Van Rhijn.