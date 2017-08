Streppel: "Om Henk Veerman is altijd rumoer, dat is logisch"

Er was in de huidige transferperiode veel te doen om Henk Veerman, maar de aanvaller van sc Heerenveen blijft volgens trainer Jurgen Streppel gewoon in Friesland.



"Henk blijft en daar zijn we blij mee", vertelt de oefenmeester aan FOX Sports. "Om Henk Veerman is altijd rumoer. Dat is logisch, want het is een speler die doelpunten maakt, dat heb je vandaag ook weer gezien."



"Wij zijn blij met hem en willen hem niet kwijt. Het is logisch dat hij meer wil spelen in de basis wil beginnen", aldus Streppel. "Het is niet makkelijk om op de juiste momenten spelers te brengen of te verkopen."