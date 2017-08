OFFICIEEL: Clasie vindt op huurbasis nieuwe club in België

Jordy Clasie speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Club Brugge. Dat meldt de Belgische club woensdagavond via de officiële kanalen. De Belgen hebben geen optie tot koop.



De Oranje-international maakte in 2015 de overstap van Feyenoord naar Southampton FC. De Premier League-club nam de middenvelder destijds voor vijftien miljoen over van de Nederlandse topclub. Clasie ligt nog tot de zomer van 2020 vast bij the Saints.



In totaal kwam de 26-jarige voetballer 49 keer in actie voor de Engelsen. In deze wedstrijden was hij twee keer trefzeker. Bij Club Brugge gaat Clasie weer samenspelen met Ruud Vormer met wie hij in zijn Feyenoord-periode ook al samenspeelde.