OFFICIEEL: NAC haalt Deense spits terug naar de Eredivisie

NAC heeft zich per direct versterkt met de 30-jarige Thomas Enevoldsen. Dat meldt de Eredivisionist woensdagavond via de officiële kanalen. De Deense spits tekent in Breda een contract voor één jaar, met daarin een optie voor nog een seizoen.



Technisch directeur Hans Smulders is content met de nieuwe aanwinst, die tussen 2009 en 2012 onder contract stond bij FC Groningen. "Hij is een technisch vaardige speler die het klappen van de zweep kent op het hoogste niveau, rustig is aan de bal, als aanspeelpunt kan fungeren en bepalend is in en rondom het strafschopgebied van de tegenstander. We zijn daarom blij dat hij met ons het avontuur aan wil gaan", laat de bestuurder weten op het digitale thuis van de Brabantse club.



De Deense aanvaller kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Het is de afgelopen dagen snel gegaan en ik ben blij dat ik nu hier in Breda ben. Deze club heeft in mijn eerdere periode in Nederland indruk op me gemaakt, de sfeer in het stadion was altijd geweldig. Ik kom hier in een jonge spelersgroep terecht, dus ik wil graag de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan meenemen in de groep en overbrengen op mijn teamgenoten. Daarnaast hoop ik met mijn aanvallende kwaliteiten niet alleen bepalend te zijn in de zestien, maar ook als balvaste speler het team te kunnen helpen", aldus Enevoldsen.