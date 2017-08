'Ajax gaat toch nog sterspeler verliezen in slotfase transferperiode'

Nadat de transfer van Kasper Dolberg naar AS Monaco toch afketste, leek Ajax er genadig af te gaan komen in de laatste dagen van de transferperiode. Echter komt nu zaakwaarnemer Mino Raiola weer om de hoek kijken.



Hij zou Hakim Ziyech hebben aangeboden bij Borussia Dortmund, dat nog altijd geen opvolger voor Ousmane Dembélé aantrok. Voor de Fransman ving de club zo'n 150 miljoen euro, dus geld is er voldoende om Ziyech te kunnen betalen.



Gaat coach Peter Bosz vandaag of morgen nog bellen naar Ajax, en zijn oud-werkgever beroven van de sterspeler? Journalist Nabil Djellit, werkzaam voor onder meer France Football, zegt te weten van wel. Eerder werd de oud-speler van FC Twente ook al gelinkt aan AS Roma en Liverpool FC.



Update 17:58 uur

Het bovenstaande nieuwtje is zeer opvallend te noemen, omdat Ziyech helemaal niet behoort tot de stal van zaakwaarnemer Raiola. De belangen van Ziyech worden behartigd door Mustapha Nakhli, dus mogelijk hebben we met een broodjeaapverhaal te maken.



Toch zijn er wél serieuze geruchten dat de Marokkaan op het lijstje staat bij Borussia Dortmund. Volgens Marokkaanse media is er zelfs al een bod gedaan ter waarde van slechts 15 miljoen euro, maar dat bedrag is niet erg geloofwaardig.





Hakim Ziyech et l'Ajax Amsterdam auraient conclu un accord avec le Borussia Dortmund. Transaction autour de 15M. Source : @hespress pic.twitter.com/JoMt50yxDJ — 212% Oussoud (@212Oussoud_) 30 augustus 2017

De Marokkaanse media melden een akkoord tussen Dortmund en Ajax over Hakim Ziyech. 🤔 — Anouar Amrani (@anouaramrani) 30 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.