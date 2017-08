OFFICIEEL: Willem II haalt verdediger weg bij AZ

Willem II heeft zich in de sloturen van de transferperiode nog weten te versterken met een verdediger van AZ. Jop van der Linden komt namelijk op huurbasis naar Tilburg.



'Linkspoot Van der Linden is na Fernando Lewis en Ben Rienstra de derde aanwinst die dit seizoen overkomt van de Alkmaarders', meldt Willem II op de clubwebsite. Eerder speelde de mandekker met een goede trap al voor AGOVV, Helmond Sport en Go Ahead Eagles. In Alkmaar wist hij mede door blessureleed niet te overtuigen tot dusver.



Technisch directeur Joris Mathijsen reageert: "Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een Nederlandssprekende ervaren speler, het liefst met Eredivisie-ervaring. Jop voldoet volkomen aan dat plaatje. We zijn vanzelfsprekend zeer tevreden met zijn komst."



Het contract van Van der Linden loopt overigens nog tot medio 2019 door. Willem II beschikt níét over een optie tot koop.





