Younes: 'Deze 3 spelers moeten de kar gaan trekken bij Ajax'

Amin Younes zit inmiddels al een behoorlijk tijdje bij Ajax, maar de Duitser wist nog geen één keer beslag te leggen op een hoofdprijs. Zo ging de titelstrijd én de Europa League-finale vorig jaar verloren.



En daar baalt hij natuurlijk enorm van, zo vertelt Younes in een interview met RP Online. "Het team verdiende een titel. Zo’n team als vorig jaar zie je niet vaak. We gingen fantastisch met elkaar om en de sfeer was goed. Er lag een hoog niveau op de training."



Gezien de lage gemiddelde leeftijd in de spelersgroep, is Younes nu plots één van de ervaren jongens. Zo voelt de dribbelaar het zelf ook. "Het is belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Ik ben inmiddels zo ver dat ik wat verantwoordelijkheid op me moet nemen. Spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Joël Veltman en ikzelf moeten de kar trekken."