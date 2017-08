FIFA-makers reageren: 'sturen' zij jouw wedstrijden wel eens?

Veel spelers van FIFA hebben wel eens met het idee gezeten dat de makers van het spel zo nu en dan met opzet jouw wedstrijden 'sturen'. Wanneer je je tegenstander in de pan hakt en al met 3-0 voorstaat, lijkt het soms wel alsof je schoten er nu opeens niet meer in mogen.



Alsof de tegenstander wordt geholpen, door bijvoorbeeld een onrealistisch goede redding van de doelman, of doordat een aanvaller van jou plots nauwelijks meer normaal kan lopen met de bal. Sam Rivera, FIFA-producer, geeft nu voor eens en voor altijd antwoord op die kwestie. "Nee, die bug zit er niet in. We kunnen moeilijk iets doen tegen een klacht die niet bestaat. Als iemand met zo’n vraag komt, maken we dat altijd duidelijk", wordt Rivera geciteerd door Dream Team FC.



"In het echte leven verliezen winnende teams ook in de laatste minuut. Een goal in de laatste minuut komt dus voor in de game, want dat is echt voetbal." Waar spelers dus wel eens denken aan pure manipulatie, is een doelman die plots naast de bal grijpt dus simpelweg een foutje. "Het is moeilijk om alles te verhelpen. Het is zo’n complexe game. Maar als er een bug is die je zou kunnen laten denken: dit is is ingeprogrammeerd, dan proberen we dat op te lossen."



Op basis van de claims van Rivera mogen we dus stellen dat FIFA níét ingrijpt wanneer je over een tegenstander heen loopt, om zo het verschil tussen de partijen wat te verkleinen.