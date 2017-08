'FC Barcelona belt naar Arsenal voor sensationele ruildeal'

FC Barcelona haalde met Ousmane Dembélé de beoogde opvolger voor Neymar in huis. Maar de Catalanen willen alvorens de mercato eind deze week sluit nog één à twee keer toeslaan. En daarbij worden verschillende pistes onderzocht.



Philippe Coutinho blijft nog steeds het belangrijke doelwit, maar er worden ook al naar alternatieven gespeurd. Zo komt El Mundo Deportivo met een bijzonder bericht. Barcelona zou namelijk aan het onderzoeken zijn of er een mogelijkheid bestaat om Mesut Özil van Arsenal over te nemen.



Om de Gunners te overtuigen zouden de Catalanen zelfs bereid zijn om Arda Turan in de deal op te nemen, al lijkt het onwaarschijnlijk dat deze overgang op enkele dagen tijd kan worden afgerond. Turan zou echter nog meer opties hebben, waaronder naar verluidt AS Monaco.





Mundo Deportivo's claims about an Arda Turan for Mesut Ozil deal are about an idea discussed weeks ago, not something current or concrete. pic.twitter.com/s1N52uM7EX — Sport Witness (@Sport_Witness) 30 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.