OFFICIEEL: Nieuwe Eredivisieclub voor Falkenburg: "Oma in tranen"

Met AZ, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, NEC, NAC en Willem II had Erik Falkenburg al een behoorlijk rijtje aan Nederlandse clubs achter zijn naam staan. Daar mag nu een nieuwe aan toegevoegd worden: ADO Den Haag.



De Hofstedelingen maakten vanmiddag de komst van Falkenburg bekend. De aanvallende middenvelder tekende voor twee seizoenen in Den Haag. "Het is eigenlijk gek dat ik hier nog nooit heb gespeeld, ADO is toch de profclub die het dichtst bij die stad ligt. Maar het gaat er nu toch van komen, en daar ben ik heel erg blij mee", wordt Falkenburg (29) geciteerd door Voetbal International.



Nog trotser dan hijzelf is zijn grootmoeder. "Ik belde haar gisteren, toen het rond was. Ze woont hier in Den Haag, op vijftien minuten van het stadion, richting Scheveningen. Ze was in tranen toen ik vertelde dat ik naar ADO ging, helemaal door het dolle heen. Mooi."



Jeffrey van As, Manager Voetbalzaken van ADO, reageert verheugd op de cluwebsite: "Erik stond al geruime tijd op ons lijstje. Hij is een multifunctionele speler die zowel op het middenveld als in de voorhoede ingezet kan worden. En Erik kan goals maken. Kortom, een prima aanwinst voor onze club."





đź”° ADO Den Haag trekt Erik Falkenburg aan! đź’¬ "ADO Den Haag is een mooie traditieclub". pic.twitter.com/bqO84Kyroo — ADO Den Haag đź”° (@ADODenHaag) 30 augustus 2017