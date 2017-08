Voor welke club kiest Vermaelen? 'Vier aanbiedingen'

Thomas Vermaelen lijkt absoluut geen toekomst meer te hebben bij FC Barcelona en de Rode Duivel heeft nog twee dagen om een nieuwe club te vinden. Een terugkeer naar Engeland lijkt het meest waarschijnlijk, waar Vermaelen vier opties lijkt te hebben.



De verdediger werd al langer gelinkt aan het Everton van Ronald Koeman en het West Bromwich Albion van landgenoot Nacer Chadli, maar volgens AS heeft oud-Ajacied Vermaelen nu ook aanbiedingen op zak van twee andere Engelse clubs.



Hij kan onder Frank de Boer komen te spelen bij Crystal Palace, of kiezen voor Aston Villa. Die laatste club lijkt echter weinig waarschijnlijk, aangezien Villa slechts in de middenmoot van de Championship staat. Crystal Palace nam dan weer een dramatische start in de Premier League en is met nul op negen voorlaatste. De druk op de schouders van De Boer is reeds gigantisch.





