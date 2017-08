Kunstgras lokte supertalent naar VVV: 'Speel er graag op'

VVV-Venlo zorgde afgelopen week voor een stunt door Real Madrid-talent Mink Peeters voor een seizoen te huren. Het kunstgras bij diverse clubs, waaronder VVV, ligt zwaar onder vuur. Voor Peeters was het juist een reden om voor VVV te kiezen.



"Het veld speelde inderdaad mee", zegt Peeters tegen Voetbal International. "Ik hou van een snel veld, daarom speel ik graag op kunstgras. Ik ben eraan gewend, met Real speelden we er tijdens uitduels ook vaak op. VVV had vorig jaar het beste kunstgrasveld van de Jupiler League, dat sprak me aan."



Na de promotie ging de club echter over op een nieuwe korrelvloer. Peeters houdt zich na twee trainingen nog op de vlakte. "Het is wel anders dan ik had verwacht, maar ik kan er nog niet goed over oordelen."