Zweedse tip: "Nederland zou zich daar ook op moeten richten"

Wil het Nederlands elftal volgende zomer van de partij zijn bij het WK voetbal in Rusland dan mag donderdag in Parijs beslist niet verloren worden van de Franse nationale ploeg. Zelfs bij winst blijft WK-deelname onzeker, omdat Zweden een sterke kwalificatiereeks neer heeft gezet.



"Zweden heeft het tegen Frankrijk goed gedaan. In november vorig jaar verloor Zweden. Dat had niet gehoeven. Er werden veel kansen gemist. Als Nederland ook zo veel kansen krijgt, dicht ik ze zeker een kans toe", vertelt Michael Wagner, journalist van het Zweedse Sportbladet aan de NOS.



Hij heeft wel een verklaring voor het Zweedse succes. "We gaan niet naar het WK met mooi voetbal, dat was de conclusie. En dus staat het resultaat boven alles. De verdediging moet goed staan en de rest volgt dan vanzelf. Nederland zou zich daar ook op moeten richten. Voor Zweden zou het goed zijn als Nederland wint van Frankrijk. Een gelijkspel mag ook. Dan juichen wij een beetje mee."