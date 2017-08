PSV zag Jetro Willems deze zomer naar Eintracht Frankfurt vertrekken en dus moeten de Eindhovenaren op zoek naar een vervanger. Technisch manager Marcel Brands wil Douglas Santos graag overnemen van Hamburger SV, maar volgens diverse Duitse media heeft hij zijn bod van 4 miljoen euro ingetrokken nadat de transfer van Luuk de Jong naar Bordeaux afketste.



PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad nog niet op die berichten gereageerd, maar heeft wel al laten doorschemeren dat er ook aan een Plan B gedacht wordt. "Dat er grote financiële problemen zijn bij PSV klopt niet. De club schrijft zelfs winst over vorig seizoen", weet het medium.



De krant vervolgt: "Toch wekt het transferbeleid de indruk dat er minder wordt uitgegeven dan er is binnengekomen, al komen veel met clubs afgesproken bedragen voor oud PSV'ers pas later binnen. Een groot deel van de supporters laat zich geen knollen voor citroenen verkopen en ziet ook wel dat het door PSV uit verkopen verkregen kapitaal niet volledig is geherinvesteerd."