Cocu verrast zelfs eigen ploeg: 'Had het niet verwacht'

Jürgen Locadia stond dit seizoen best voor een verrassing toen hij te horen kreeg dat hij het seizoen begon als spits. In de afgelopen jaren had hij zich al meermaals kritisch uitgelaten over de andere posities bij PSV, omdat hij wel heel graag in de spits wilde spelen. Nu heeft hij, tegen alle verwachtingen in, zijn zin gekregen.



"Ik had ook niet verwacht dat ik nu eerste spits zou zijn en zo aan de competitie zou beginnen. Ik dacht dat ik linksbuiten zou worden. Het voelt heel fijn, beter dan aan de zijkant als ik eerlijk ben. Je ziet het aan mijn loopacties en ook aan mijn goal tegen Roda JC. Nu moet ik dit doorzetten", gaf Locadia te kennen aan Voetbal International.



Het is wel nog even de vraag of Locadia de rest van het seizoen ook eerste spits blijft. Het is ongetwijfeld afwachten wat er gaat gebeuren met Luuk de Jong, die een transfer naar Bordeaux niet door zag gaan.