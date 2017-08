Strootman: "We moeten het met z'n allen doen"

Het Nederlands elftal mag op donderdag de interland tegen Frankrijk absoluut niet verliezen. Mocht Oranje onderuit gaan tegen het nationale elftal van Frankrijk, da is het wereldkampioenschap verder weg dan ooit. Kevin Strootman weet dan ook wat Oranje te doen staat.



"Op deze wedstrijd staat veel druk, maar dat hebben we volledig aan onszelf te danken. We moeten het donderdag maar laten zien. We zijn niet meer het Nederlands elftal van tien jaar geleden. Dat weet iedereen, daar kan ik heel duidelijk over zijn", vertelde Strootman aan NU.



"We moeten het met z'n allen doen en echt als team functioneren, dan kunnen we resultaten halen. We hebben het eerder laten liggen, daardoor is de druk nu groot. Maar daar zullen we mee moeten 'dealen'", aldus het relaas van de speler van AS Roma.