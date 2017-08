Feyenoord legt lat nog hoger en ziet dit als doelstelling

Karim El Ahmadi heeft de doelstelling van Feyenoord uitgesproken. De Rotterdammers werden vorig seizoen voor het eerst in zeer lange tijd weer eens kampioen en daar mag het volgens de middenvelder niet bij blijven.



De nieuwe doelstelling is volgens El Ahmadi titelprolongatie. Dat gebeurde in 1962 voor het laatst bij Feyenoord. "Dan schrijven we pas écht geschiedenis. En dat is wat we willen. We hebben de lat zelf hoger gelegd, dan moeten we nu de favorietenrol niet schuwen."



Voor die doelstelling heeft Feyenoord een goede selectie nodig en ook daar is El Ahmadi over te spreken. "Alle posities dubbel bezet, daardoor staan we er goed op. In de breedte zijn we zelfs sterker", aldus de woorden van El Ahmadi.