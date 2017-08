'Diego Costa op weg naar onverwachte club'

Het lijkt erop dat er eindelijk een einde zal komen aan de saga rond Diego Costa. De spits kreeg aan het begin van de zomer te horen dat hij niet meer in de plannen van Antonio Conte paste en vocht sindsdien publiekelijk een vete uit met zijn coach. Bovendien weigerde hij nog terug te keren naar Engeland.



Costa had zijn zinnen gezet op een transfer naar Atletico Madrid en nu lijkt hij ook zijn zin te krijgen. Volgens Onda Cero hebben de clubs immers een akkoord bereikt over de transfersom.



Atletico zou 45 miljoen euro op tafel leggen, een bedrag dat nog eens met 10 miljoen kan oplopen door bonussen. Atletico mag wel tot januari geen spelers aantrekken, waardoor er voor de komende maanden nog een oplossing voor Costa gevonden moet worden.



UPDATE 30/08

De overgang van Costa naar Atletico wordt mogelijk toch deze zomer nog afgerond. Zo meldt The Mirror dat een oplossing gevonden is om het transferverbod te omzeilen. De spits zou immers eerst enkele maanden verhuurd worden, zodat hij vanaf januari kan aansluiten bij Los Rojiblancos.



De huurbestemming van Costa is op zich wel een vreemde keuze. Volgens The Mirror zou hij namelijk bij Las Palmas aan de slag, een bescheiden Spaanse eersteklasser die doorgaans tegen degradatie moet strijden. Een constructie die Atletico overigens ook al opzette met aanwinst Vitolo.





Selon le Mirror, Diego Costa pourrait jouer 6 mois avec Vitolo Machin ... à Las Palmas. Un prêt est évoqué. pic.twitter.com/tazxUVd0l5 — Atletico Madrid 🇫🇷 (@AtleticoFrance_) 29 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.