'Vorig jaar had ik hem al graag terug zien keren bij Ajax'

David Endt vindt het niet erg dat Ajax ervoor gekozen heeft om Siem de Jong terug te halen naar de club. Sterker nog, hij had liever gezien dat de Amsterdammers er nog eerder voor gekozen hadden om De Jong weer naar Amsterdam te halen.



"Ik vind het een hele goede zet van Ajax. Siem de Jong is een zeer loyale speler, opgegroeid bij de club, in de volle kracht van zijn leven, met veel ervaring en bovenal een echte teamspeler. Hij zit karakterologisch zeer sterk in elkaar en zal de ontwikkeling van jonge spelers zeker niet in de weg staan", legde Endt uit in Voetbal International.



"Integendeel. Hij zal ze perfect begeleiden en belangrijk zijn binnen en buiten de lijnen. Vorig jaar had ik hem al graag terug zien keren, maar toen had Ajax hem niet nodig. Nu wel, hoewel je natuurlijk wel kritisch moet zijn waarom de clubleiding weer in de achtervolging moet", aldus de woorden van Endt.