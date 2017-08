'De Boer staat nu al voor ontslag bij Crystal Palace'

Het avontuur van Frank de Boer bij Crystal Palace zou weleens van korte duur geweest kunnen zijn. De trainer staat alweer op het punt om de laan uitgestuurd te worden, zo lezen we bij de Daily Mail. De clubleiding is flink gaan twijfelen aan de Nederlander en zou inmiddels inzien dat het een fout heeft gemaakt door De Boer aan te stellen.



Naar verluidt is Crystal Palace nu al op zoek naar een nieuwe oefenmeester. De start in de Premier League was dit seizoen tenslotte allesbehalve veelbelovend. Niet alleen verloor de club liefst drie keer, ook slaagde de ploeg van De Boer er niet in om het net te vinden.



Inmiddels heeft de clubleiding zulke grote twijfels dat erover na wordt gedacht om De Boer de laan uit te sturen. Potentiële opvolgers zouden zelfs al benaderd zijn. Het is de vraag of de oud-trainer van Ajax het tij nog op tijd kan keren, of dat hij daadwerkelijk wordt ontslagen.