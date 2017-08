OFFICIEEL: Lang aan Ajax gelinkte ster tekent in Duitsland

An sich kun je best stellen dat Ajax doorgaans de Scandinavische markt het beste bekijkt, waar PSV heer en meester is als het gaat om Zuid-Amerika. Misschien komt daar echter verandering in, want naar verluidt hebben de Amsterdammers scouts naar het Argentijnse River Plate gestuurd om Lucas Alario te bekijken, een 23-jarige aanvaller.



Sebastián Srur, journalist voor het Argentijnse medium Radio Continental, weet op het sociale medium Twitter in ieder geval te melden dat er onlangs scouts van Ajax aanwezig waren bij een wedstrijd van River Plate. Alario zou dus op de radar van de Amsterdammers verschenen zijn, maar de hierboven genoemde journalist vertelt daar wel gelijk bij dat het goed mogelijk is dat Ajax behoorlijk wat concurrentie krijgt als het gaat om de handtekening van de speler in kwestie.



Alario is een 23-jarige voetballer die het beste uit de voeten kan op de spitspositie. Dit seizoen scoort de Argentijn er lustig op los met negen duels in negentien officiële duels. Voorheen speelde hij voor Atlético Colon, maar voor die club kwam hij een stuk minder vaak tot scoren. In totaal maakte hij er zes in maar liefst 43 duels.



Update 14:56 uur

Ajax volgt nog altijd de verrichtingen van Lucas Alario. De talentvolle aanvaller van River Plate moet echter wel maar liefst twaalf miljoen euro kosten, en zou ook naar Liverpool, Inter Milan en Palermo kunnen. De Engelsen zouden zelfs al een bod van acht miljoen hebben gedaan, maar dat werd volgens diverse media afgewezen.



Update 23:50 uur

Niet Ajax, maar Bayer Leverkusen is de nieuwe werkgever van Lucas Alario. De Duitsers hebben vandaag zijn afkoopclausule betaald aan River Plate (naar verluidt zo'n 20 miljoen euro), waarna de aanvaller voor vijf seizoenen kon tekenen bij de club.



Gisteren waren de Argentijnen nog woedend over het feit dat Alario zonder medeweten van River aan de medische keuring van Bayer had gedaan, maar een transfer wordt er dus niet door gedwarsboomd.





Lucas Alario has signed a 5-year contract with Leverkusen, the German club are paying his release clause. pic.twitter.com/BEArgazEP7 — Paulo Freitas (@Cynegeticus) 29 augustus 2017