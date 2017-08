'Willem II wil verrassen met komst oud-target Ajax en PSV'

Eind 2015 werden zowel Ajax en PSV nog aan hem gelinkt, maar inmiddels is Vaclav Kadlec toch behoorlijk wat gedaald in aanzien. Hij koos ten tijde van de Nederlandse interesse voor FC Midtjylland, maar slaagde daar niet.



En nu zou Willem II de Tsjechische spits alsnog naar de Eredivisie willen halen. Tegenwoordig is Kadlec spits in zijn geboorteland bij Sparta Praag. Volgens Tsjechische media gaan de Tilburgers proberen hem op huurbasis aan te trekken.



Kadlec stond lang bekend als een enorm talent, maar faalde naast bij Midtjylland ook al eens in Duitsland, namens Eintracht Frankfurt. Hij is inmiddels 25 jaar.





Tsjechische media maken melding van interesse van Willem ll in aanvaller Vaclav Kadlec van Sparta Praag. #willemii — Brabants Dagblad (@bdwillem2) 29 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.