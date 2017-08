VI lacht weer om Roda-speler: "Het gaat nogal eens fout bij hem"

Roda JC verloor het afgelopen weekend opnieuw. Dit maal bleek PSV met 2-0 te sterk in Eindhoven. Ook aanvoerder Ard van Peppen maakte het verschil niet.



En dat verbaast de heren bij Voetbal Inside niet. Zij maken al maandenlang vrijwel wekelijks gehakt van de linksback. "Het is nu echt iedere week 'SM voor beginnelingen', want ze hebben hem nu ook nog aanvoerder gemaakt. Dus Ard krijgt iedere wedstrijd na afloop de vraag: Waar ging het fout? Eigenlijk moet Ard dan zeggen: 'Bij mij'", lacht René van der Gijp aan tafel bij het RTL-programma.



"Want het gaat nog wel eens vaak fout bij Ard." Johan Derksen bevestigt: "Het is heel erg, ja.."