Derksen lyrisch: "Hij voetbalde als enige als een echte Ajacied"

Ajax maakte op bezoek bij VVV-Venlo geen denderende indruk, maar won wel met 0-2 in Limburg. Een groot deel was hiervoor te danken aan Frenkie de Jong, die na rust een ijzersterke wedstrijd speelde.



Dat vond ook analist Johan Derksen. "Ik heb die hele wedstrijd zitten kijken, er werd weer veel breed getikt. Er was er maar één die er echt bovenuit stak, en dat was De Jong. Dat was de enige die als een Ajacied met flair en creativiteit voetbalt. Daar ga je toch voor naar het voetballen kijken?", stelt Derksen aan tafel bij Voetbal Inside.



"Ik vind hem echt een talent. Een leuk spelertje om naar te kijken."