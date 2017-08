OFFICIEEL: AS Monaco rondt tweede megatransfer van de dag af

Supertalent Kylian Mbappé wordt hoogstwaarschijnlijk op dinsdagmiddag gepresenteerd in het Parc des Princes bij Paris Saint-Germain. Er is nog wat onduidelijkheid over hoe deze deal er precies uitziet, maar hij vindt wel gewoon doorgang. AS Monaco zou zelfs al een vervanger te pakken hebben: Keita Baldé.



In een eerder stadium werd Kasper Dolberg nog gelinkt aan een megatransfer naar de regerend kampioen van de Ligue 1. Monaco zou ook meer dan 50 miljoen euro geboden hebben voor de talentvolle Deen, maar naar verluidt heeft Marc Overmars deze aanbieding linea recta in de prullenmand gedeponeerd. Dolberg liet onlangs ook weten dat hij 'honderd procent zeker' bij Ajax zou blijven.



Nu gaat Monaco in zee met een goede speler van het Italiaanse SS Lazio. Volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio zijn alle partijen reeds akkoord gegaan met de voorwaarden. De Monegasken zouden 30 miljoen euro overmaken op de rekening van de Romeinen voor Keita Baldé, die in de afgelopen weken met vrijwel alle Italiaanse topteams in verband werd gebracht. Juventus wilde hem halen, maar Monaco gaat dus aan de haal met de aanvaller.



Update 22:14 uur

AS Monaco heeft na de komst van Stevan Jovetic, die vanmiddag werd afgerond, nu ook Keita Baldé definitief binnen. De Spaanse aanvaller komt over van SS Lazio en tekent tot medio 2022, zo melden de steenrijke Monegasken via de clubwebsite.