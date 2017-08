Armenteros maakt knaltransfer: "Daar kijk ik echt naar uit"

Samuel Armenteros werd deze week voor zijn topseizoen bij Heracles Almelo beloond met een mooie transfer naar Benevento, dat dit jaar uitkomt in de Italiaanse Serie A. Hij tekende er voor drie seizoenen.



"Ik wil graag dezelfde rol als bij Heracles", blikt de Zweedse topschutter vooruit in de TC Tubantia. "Ik was belangrijk voor het team, dat beviel me. In totaal ben ik 4,5 jaar in Almelo geweest. Ik ben er vorig jaar teruggekomen, omdat ik wist wat ik daar heb en zij wisten wat ze aan mij hebben."



"We hebben wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb uiteindelijk zelf al die goals gemaakt, maar in het voetbal doe je niets alleen. Ik ben de trainers, spelers, de leiding en fans dankbaar. En ik ben hoopvol: Met Paul Gladon en Vincent Vermeij hebben ze twee goede spitsen."



Benevento wordt de volgende nieuwe, buitenlandse uitdaging voor de oud-speler van onder meer Feyenoord, sc Heerenveen en Willem II. "Als je ziet tegen welke clubs we gaan spelen, daar kijk ik hartstikke naar uit. Italianen zitten vol temperament, de sfeer in de stadions is mooi, ik wil dat graag meemaken. Ik word echt gehaald om het verschil te maken. Het is geen top drie , maar wel een prima stap voor mij."





🇮🇹✅ | Samuel Armenteros voor drie jaar naar Benevento. De #Eredivisie raakt één van zijn smaakmakers kwijt.https://t.co/DJ4WZdpXeo pic.twitter.com/apDssh8jLB — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 augustus 2017