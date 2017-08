Spil in Fluwelen Revolutie erkent: "Hebben fouten gemaakt"

Vol hoge verwachtingen werd er gestart met de 'Fluwelen Revolutie' bij Ajax, maar de gewenste veranderingen werden er veel te gehaast doorgedrukt. Dat erkent Ruben Jongkind, destijds Hoofd Talentenontwikkelingen in Amsterdam, tijdens een interview met Sky Sports.



"Het plan implementeren was het moeilijkste gedeelte. Met de kennis van nu kun je zeggen dat we fouten gemaakt hebben. We hadden het anders moeten aanpakken. We gingen te snel en hadden kleinere stapjes moeten nemen. Duidelijk communiceren wat we beter wilden maken", geeft Jongkind toe.



"We zijn in 2013 begonnen met het implementeren ervan (het plan-Cruijff, red.), maar hadden dat meteen vanaf het begin moeten doen. Jammer genoeg hadden we er nog geen ervaring mee. De inhoud was heel goed, dat was het probleem niet. De grote uitdaging was continu: kunnen mensen de veranderingen handelen of niet. En als je niet de volledige steun van de mensen aan de top hebt, hetgeen altijd het geval was, is het moeilijk."



Jongkind stelt verder dat Frank de Boer niet echt geschikt was voor de 'Cruijff-plannen'. "Het voetbal van Frank de Boer was niet echt het voetbal van Johan Cruijff. Frank had zijn eigen ideeën." Ook de slechte gezondheid van Cruijff zelf telde mee. "Johan zou ons altijd beschermen. Maar het moment dat hij ziek werd, was het voor ons allemaal voorbij.."