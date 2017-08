Bij Ajax vertrokken Sánchez doet 'Barça-onthulling'

Davinson Sánchez verruilde Ajax vorige week definitief voor Tottenham Hotspur, waar hij afgelopen weekend gelijk zijn debuut mocht maken als invaller. De Colombiaan had echter ook voor een andere club kunnen kiezen: FC Barcelona.



"Voor mij is Barcelona altijd één van de beste clubs ter wereld geweest, maar de omstandigheden waaronder ik zou arriveren waren niet de beste", vertelt Sánchez op het persmoment na zijn presentatie op Wembley vandaag.



Zijn keuze voor de Spurs was puur op het sportieve aspect gebaseerd. "Gelukkig was het besluit op basis van voetbal en niet op marketing. Nu denk ik alleen maar aan Tottenham en het nationale team en probeer ik ervoor te zorgen dat ik goed blijf presteren."





