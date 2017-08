Ajax-leiding met de grond gelijk gemaakt: "Nou, je ziet het nu.."

De chaos is nog altijd niet over binnen het clubbestuur van Ajax. Veel fans roepen om ontslagen van diverse personen. Onder meer veldtrainer Dennis Bergkamp ontkomt daar niet aan.



"Het is daar echt achterkamertjes-geroddel", constateert analist Johan Derksen, aan tafel bij Voetbal Inside. "Die zitten daar allemaal in hun hokje, en de hoofdtrainer is een passant. Eigenlijk wordt er niet naar de hoofdtrainer geluisterd als die ontevreden is over zijn assistenten.."



"Maar als trainer is er niets er niets erger dan samenwerken met assistenten die je wantrouwt, of die op een andere golflengte zitten. Die Van der Sar was een goede keeper, en die loopt nu met een C&A-pak en een stropdas, maar ik zie niet in wat hij goed doet als directeur."



"Dan heb je nog Overmars, wat me geen vervelende man lijkt en die er ook wel kijk op heeft, maar die heeft niet het verbale vermogen om dat naar de achterban op tv goed uit te leggen. En Bergkamp is een soort sfinx die aan alle touwtjes trekt, en die nergens verantwoordelijk voor is en zich nooit laat zien. Alleen weer achter gesloten deuren, in dat kamertje."



"Maar we mogen wel stellen dat Bergkamp nu zijn zin heeft gehad", vervolgt Derksen zijn relaas. "Een onervaren trainer, en die twee keepers zitten nog steeds op de bank. Bosz is weg, hoera. Bergkamp heeft gewonnen.. Nou, je ziet wat hij er mee gewonnen heeft!"