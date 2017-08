Derksen vernietigend over Cocu: "Dát is wat hij mist"

Ondanks de maximale score van 9 uit de eerste drie competitiewedstrijden, is er nog altijd veel druk op de schouders van PSV-trainer Phillip Cocu te vinden.



Een deel van de fans heeft het vertrouwen in hem inmiddels opgezegd, en ook analist Johan Derksen is sceptisch. "Ik heb in Cocu nooit echt een trainer gezien. Hij heeft niet die bevlogenheid. Die trainer van FC Utrecht (Erik ten Hag, red.) heeft dat wél in zich. Maar Cocu niet."



"Die heeft dan weer geen begrip voor dat er mensen fluiten", doelt Derksen tijdens de uitzending van Voetbal Inside op het fluitconcert na de magere 2-0 zege op een zwak Roda JC, afgelopen zondag. "Nou, ik begreep het wél."