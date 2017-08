'Enorme ruildeal tussen Liverpool en AS Monaco op komst'

Divock Origi zit plots op een zijspoor bij Liverpool. De Rode Duivel werd in de pikorde voorin voorbijgestoken door de jonge Engelsman Solanke en haalde tegen Hoffenheim en Arsenal zelfs de wedstrijdselectie niet meer. Hij mag vertrekken en mogelijk profiteert de spits nu van een nieuwe toptransfer.



UPDATE 29/08

Volgens Het Laatste Nieuws staat Origi zelf alvast open voor een overgang naar Monaco, maar zijn er nog veel meer opties voor de Rode Duivel. Terwijl de Monegasken het been stijf houden inzake Lemar, zou de zaakwaarnemer van Origi in contact staan met: Newcastle, Crystal Palace, Inter, Juventus, Sampdoria, Wolfsburg, Werder Bremen, Leverkusen en Tottenham. Een concrete aanbieding ligt momenteel niet op tafel, maar dan kan snel verandering in komen.



UPDATE 10:00

Ondertussen zou er alvast een eerste bod binnengelopen zijn voor Origi en volgens L'Equipe komt dat van Olympique Marseille. Het zou trainer Rudi Garcia, die Origi in 2013 liet debuteren bij Lille, die daar aandringt op zijn komst. Of Marseille hem wil kopen of huren, is nog niet duidelijk.



UPDATE 16:15

Ondertussen komt er ook beweging in de mogelijke deal met AS Monaco. De Daily Mail meldt dat Liverpool een verhoogd bod van 80 miljoen euro uitgebracht heeft op Thomas Lemar. Als onderdeel van de transfer zou Origi op huurbasis de omgekeerde beweging maken. Ondertussen bewandelt Monaco ook nog zijn eigen pistes. Het trok al Stevan Jovetic aan en ook Balde Keita (Lazio Roma) zou dicht bij een transfer staan.





Liverpool reportedly bid €80m plus Divock Origi for Monaco's Thomas Lemar, per @lequipe pic.twitter.com/3I3vux2Uql — B/R Football (@brfootball) 29 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.