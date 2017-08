PSV aasde op Utrechter: "Maar hij had meer tijd nodig.."

PSV stelde begin deze zomer Dennis Haar van AZ aan als trainer van Jong PSV, in de Jupiler League. Echter was ook voormalig middenvelder Jean-Paul de Jong in beeld.



Maar hij twijfelde te lang. "Jean-Paul had wat meer tijd nodig om te beslissen, en dus zijn we voor Dennis gegaan", legt technisch manager Marcel Brands uit in het Haarlems Dagblad. "Ik ken hem nog van mijn tijd bij AZ."



"Jong PSV is best een lastig team, daar is niet iedere trainer geschikt voor. Het vergt veel samenwerking met O19 en het eerste", vervolgt Brands. "Dan is het prettig als een trainer in een goede jeugdopleiding heeft gewerkt, ervaring op het hoogste niveau heeft en goed met jonge jongens kan werken. We hadden in een gesprek met allebei een goed gevoel."



Maar het werd dus níét De Jong, momenteel assistent-trainer van Erik ten Hag in Utrecht. Als speler kwam hij overigens juist uit voor onder meer 'PSV-rivalen' Feyenoord en Ajax.