'Transfer gedroomde PSV-aanwinst nu toch in stroomversnelling'

PSV verloor deze zomer Jetro Willems aan Eintracht Frankfurt. De Eindhovenaren hebben nog geen opvolger gevonden. Dat is wel hard nodig, want Joshua Brenet liet al meermaals zien dat hij tekort komt als linksback.



De meest genoemde kandidaat is Douglas Santos van Hamburger SV. De Braziliaan zou voor één seizoen gehuurd worden van de Bundesliga-club. De 23-jarige Santos zou echter alleen pas mogen vertrekken zodra HSV reeds een vervanger binnen heeft.



En die leek er lang te komen met Konstantinos Stafylidisvan FC Augsburg, maar onderhandelingen verlopen moeizaam en HSV zou nu zelfs verder kijken. Volgens de Bild is er een bod van 4 miljoen euro uitgebracht op Montpellier's Jérôme Roussillon. Zodra de 24-jarige Fransman binnen is, kan Douglas naar Brabant vertrekken.



PSV zou al vier miljoen euro hebben geboden op de voormalig Olympisch Kampioen.





BILD: After giving up on Stafylidis, #HSV will sign Montpellier's Jérôme Roussillon (24, LB) for a fee of €5m. pic.twitter.com/tMhn3Kyhxf — HSV News English (@HSVnewsEN) 29 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.