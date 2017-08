OFFICIEEL: AS Roma begroet topaankoop met werkelijk BIZAR filmpje

Kevin Strootman, Hector Moreno en Rick Karsdorp hebben er een nieuwe ploegmaat bij, want AS Roma heeft Patrick Schick op huurbasis aangetrokken.



Toch is hij, ondanks de huurconstructie, een dure vogel. Roma deelde mee dat de huurprijs 5 miljoen euro is en bij een definitieve transfer komt daar nog 8 miljoen euro bij. Op februari 2020 moet Roma, bij een aankoop, nog eens 20 miljoen euro aan Sampdoria betalen.



Als Schick voor die periode verkocht wordt, krijgt Sampdoria ofwel 20 miljoen euro, ofwel 50% van de transferprijs bij een grotere deal. AS Roma betaalt dus minstens 33 miljoen euro voor de middenvelder, die met een wel héél opmerkelijk filmpje gepresenteerd werd op Twitter..