Groningen lacht om Italianen: "Hebben we afgewimpeld"

FC Groningen verwacht in de slotdagen van de transferperiode niet meer op vuurwerk. Algemeen directeur Hans Nijland stelt dat de selectie in principe rond is.



"Ik hoop alleen nog op een transfer van Virgil van Dijk", zo laat Nijland weten aan het Dagblad van het Noorden. In dat geval kan FC Groningen nog een mooi bedrag opstrijken. Minder dan wanneer Mimoun Mahi verkast, maar op dit moment lijkt de aanvaller in Groningen actief te blijven.



Het Italiaanse Hellas Verona wilde Mahi huren met een optie tot koop. "Er is geen enkele noodzaak voor FC Groningen om een basiskracht als Mimoun Mahi te verhuren met een optie tot koop", weet Nijland. "Die belangstelling hebben we afgewimpeld. Ik verwacht niet dat Verona zich nogmaals meldt."