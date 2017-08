Na zijn periode bij FC Twente wilde Wout Brama al naar het buitenland, maar de middenvelder had PEC Zwolle en FC Utrecht nodig om een avontuur in Australië te verdienen. Sinds kort komt hij uit voor Central Coast Mariners.



"Het is tactisch een beetje minder, dus dat is nog wel een uitdaging, maar voor de rest is het eigenlijk best wel prima", reageert Brama tegenover RTV Oost. "Ik vind dat er heel goed gewerkt wordt. Er is echt een Australische mentaliteit, die ik ken van Luke Wilkshire en Trent Sainsbury. Er wordt hard gewerkt en veel minder geklaagd dan in Nederland."



De 31-jarige Brama wil zijn loopbaan niet afsluiten in Australië. "De bedoeling is om over twee jaar weer terug naar Nederland te gaan en daar een mooie club te vinden, om zo lang mogelijk te voetballen want dat vind ik nog veel te leuk. En dat daarna ergens een functie in het voetbal voor mij weggelegd zou worden, dat zou ik wel heel mooi vinden."