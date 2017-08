Twente-aanwinst direct duidelijk: "Allemaal nog wat frivool"

Thomas Lam verhuist definitief naar FC Twente. De oud-speler van AZ en PEC Zwolle heeft dinsdagmiddag in aanloop naar zijn klus bij de nationale ploeg van Finland zijn handtekening gezet onder een huurcontract voor één seizoen.



Lam kwam bij Nottingham Forest weinig aan spelen toe. "Ik zou geen echte kans gaan krijgen van manager Mark Warburton. Hij kon me niet garanderen dat ik in zijn plannen zou voorkomen, terwijl ik op deze leeftijd gewoon week in, week uit moet spelen", zo laat hij Voetbal International weten.



Zijn periode in Engeland begon hoopgevend, maar nu gaat hij dus in Enschede spelen. "Ik ken trainer René Hake nog, hij was assistent van Ron Jans in mijn eerste jaar bij PEC Zwolle. Die samenwerking ging goed, ik ken hem en zijn trainingsmethodes, en die bevallen me prima."



FC Twente kent met nul uit drie een dramatische competitiestart. "Het is allemaal nog wat frivool. Ik heb in de Eredivisie en in Engeland de nodige ervaring opgedaan, ben fysiek ook een stuk sterker geworden. Op die manier hoop ik mijn steentje bij te gaan dragen."





Thomas Lam siirtyy vuoden lainasopimuksella FC Twenten riveihin! Onnea uuteen haasteeseen Thomas 👊🏼 #Huuhkajat pic.twitter.com/waa2ayFTOD — Huuhkajat (@Huuhkajat) 29 augustus 2017