'Heerenveen wil vacature snel invullen en verrast'

De kans is groot dat sc Heerenveen voor de transferdeadline in Joost van Aken een steunpilaar verliest. De verdediger komt in aanmerking voor een miljoenentransfer naar Sheffield Wednesday en dus zoeken de Friezen een vervanger.



Jordens Peters van Willem II werd opnieuw genoemd, maar de verdediger zou niet opnieuw in beeld zijn. Dat geldt wél voor Ramon Leeuwin. Heerenveen zou inmiddels in gesprek zijn met FC Utrecht om hem nog deze week binnen te halen als aanwinst, weet het Algemeen Dagblad.



Leeuwin speelde al eerder in Friesland, waar hij eerder onder contract stond bij aartsrivaal SC Cambuur. Details van de mogelijke deal zijn niet bekend. Beide clubs onderhandelden deze zomer ook al over Henk Veerman, maar in dat geval konden Heerenveen en Utrecht het niet eens worden.