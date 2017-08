KNVB in gesprek met Vitesse-fans: "Heel vervelend"

De KNVB en de supportersvereniging van Vitesse gaan eind oktober praten over de nieuwe opzet van de Johan Cruijff Schaal. De Arnhemmers besloten begin augustus over te gaan tot een boycot vanwege het beperkte aantal tickets.



"Het is heel vervelend hoe het allemaal is gelopen", beaamt KNVB-woordvoerder Bram Groot tegenover Voetbal International. "We hebben ervoor gekozen het thuisvoordeel in de Johan Cruijff Schaal vanaf dit jaar aan de kampioen te geven met als gevolg dat er minder supporters van de uitploeg konden komen. Dat hebben de supporters van Vitesse als minder prettig ervaren."



De Vitesse-supporters namen geen genoegen met het aantal van 1200 kaarten. Alle andere supportersverenigingen in de Eredivisie steunden de boycot. In de toekomst zou de bekerwinnaar drie- tot vijfduizend kaarten tegemoet kunnen zien, maar Groot plaatst een nuance: "De KNVB kan niet alleen beslissen over de ticketverdeling. Wel kunnen we alvast ideeën formuleren. Daarbij kan het gesprek met de supporters van Vitesse helpen."