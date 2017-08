Ruben Jongkind maakt zich zorgen over zijn oud-werkgever Ajax. Volgens de voormalig jeugdtrainer is de visie van Johan Cruijff niet langer leidend in Amsterdam.



"Johan beschermde ons altijd, maar toen hij ziek werd, was het over en waren er belangrijkere dingen", vertelt Jongkind aan Sky Sports. "Ik ben sceptisch over de toekomst van Ajax. Buiten de spelers die bij ons komen voor advies, hebben we daar geen enkele invloed meer."



Het realiseren van het plan bleek ook al loodzwaar. "We wilden te snel en hadden kleinere stapjes moeten nemen en beter moeten communiceren om te laten weten wat we wilden bereiken. In 2013 zijn we begonnen om dit te verbeteren, maar dat hadden we vanaf het begin moeten doen. Helaas hadden we hier geen ervaring mee."



Dat bleek nadelig. "Als je niet de volledige support hebt van de hoogste instanties, wat altijd een probleem is geweest, dan wordt het moeilijk. Als mensen weigeren te veranderen, kunnen om jou heen en klagen bij de bazen. Als die bazen niet honderd procent achter jou staan, gaan mensen vervolgens nog meer klagen."