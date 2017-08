'Sánchez legt verzoek neer bij bondscoach Chili'

Spits Alexis Sánchez was eigenlijk met de nationale ploeg van Chili op trainingskamp, maar heeft de gelederen van het team verlaten. De aanvaller verraste bondscoach Juan Antonio Pizzi op maandag met het verzoek om 'persoonlijke zaken' te mogen regelen. Vermoedelijk gaat het hier om het laatste bod van Manchester City.



Het Chileense medium T13 weet te melden dat de keuzeheer van het nationale team behoorlijk geïrriteerd reageerde op het verzoek van Sánchez. Hij vindt dat transferzaken niet van invloed zouden mogen zijn op de voorbereiding van Chili op de aankomende interlands. Door de status van Sánchez heeft hij echter wel vrijaf gekregen, mogelijk dus om een megatransfer naar City af te ronden.



De club van coach Josep Guardiola zou 60 miljoen euro overhebben voor de speler van Arsenal, waarnaast de Gunners de beschikking krijgen over vleugelspits Raheem Sterling, die nog niet zo heel lang geleden zelf voor ongeveer 60 miljoen euro naar het Etihad Stadium trok. Het is niet bekend hoe men in Londen heeft gereageerd op de aanbieding.