'Arsenal-sterren zijn er helemaal klaar mee'

Het Engelse Arsenal speelde afgelopen zondag een kansloze wedstrijd op Anfield Road tegen Liverpool. De Reds bleken veel te sterk voor de Londenaren en wonnen met maar liefst vier tegen nul. Dat heeft volgens het medium Mirror geleid tot een enorme crisis in het Emirates Stadium.



Arsenal speelt dit seizoen niet in de Champions League, maar in de Europa League en dat is al een flinke klap te noemen voor de grootmacht. Het lijkt er echter maar niet beter op te worden en dat zou tegen het zere been van de sterren van Arsenal zijn. Zij hebben naar verluidt achter de schermen aangegeven dat ze er ongelooflijk moe van worden dat er maar niets verandert.



Een groot aantal spelers zou willen dat oefenmeester Arsène Wenger de portemonnee trekt, maar die weigert vooralsnog. Alexandre Lacazette werd voor veel geld gekocht, maar daar staat dan weer tegenover dat Alex Oxlade-Chamberlain vermoedelijk naar Chelsea vertrekt voor een groot aantal miljoenen. Bovendien is de toekomst van Mesut Özil, die de laatste tijd überhaupt slecht presteert, en Alexis Sánchez onduidelijk.