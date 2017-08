'Kwamen niet tot een akkoord, dus hij gaat niet naar PSV'

Bij de Eredivisie-topclub PSV houdt men er rekening mee dat vleugelverdediger Santiago Arias nog een transfer maakt, naar de Premier League-club Swansea City bijvoorbeeld. Vervolgens moet er een vervanger komen, maar dat wordt niet José Luis Gómez, zo onthult de president van diens werkgever.



Nicolas Russo, de preses van Club Atlético Lanús, onthult bij Radio Rivadiavia dat hij inderdaad heeft onderhandeld met een delegatie van de Eindhovenaren. Er zou echter geen akkoord bereikt zijn, waardoor er een streep is gezet door de overstap van de rechtsback. In de winterstop krijgt de club van coach Phillip Cocu vermoedelijk een nieuwe kans om tot een deal te komen.



Russo zegt: "Er gaan geen wijzigingen meer plaatsvinden in onze selectie tot de volgende transferwindow in december. Gómez is erg tevreden bij Lanus en we hebben onlangs zijn contract verlengd tot 2021. Bovendien weet hij dat hij hier in aanmerking komt voor de Argentijnse selectie."