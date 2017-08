'PSV wacht niet langer: géén transfer voor Zoet'

PSV is niet meer van plan om Jeroen Zoet van de hand te doen. Zelf staat de doelman welwillend tegenover een buitenlands avontuur en er zijn verschillende clubs met interesse, maar in dit stadium wenst de clubleiding niet meer mee te werken.



Na het thuisduel met Roda JC Kerkrade uitte Jeroen Zoet zijn frustratie over de houding van PSV. Waar collega-voetballers dwars gaan liggen om een transfer te forceren, daar legt de doelman zich er gewoon bij neer. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat 'muiterij of andere narigheid' geen optie is geweest na een dienstverband van elf jaar.



Het ED meldt dat contractverlenging met een duidelijke afspraak voor volgend jaar zomer wél een optie is. "De verwachting is dat de lucht na de interlandperiode snel is geklaard. De leiding van PSV koestert de doelman en looft ook zijn professionele houding."



PSV wilde aanvankelijk nog meedenken, maar de vraagprijs van 9,5 miljoen euro heeft veel clubs afgeschrikt. Alleen West Ham United werd concreet volgens de Eindhovenaren. Dat bod, zo'n drie miljoen euro, werd lachend in de prullenmand gegooid.