"Elke keer weer hetzelfde verhaal bij Ajax. Telkens te laat"

De terugkeer van Siem de Jong naar Ajax roept wisselende reacties op. Valentijn Driessen van De Telegraaf is bijvoorbeeld wel te spreken over de aanvallende middenvelder.



"Het is iemand met Ajax-DNA. De spelers beginnen al te morren over Keizer. Misschien is De Jong de verbindende factor met de staf", zo laat Driessen weten in Natafelen. "Bij het elftal waarmee ze vier keer kampioen werden, was De Jong even aanvoerder. Het is alleen voor de Nederlandse competitie, daarna kan je weer verder kijken."



Sjoerd Mossou ziet er juist een paniekerig beleid in. "Die besluiteloosheid van het Technisch Hart zit ook in het terughalen van De Jong. Dan was je in ieder geval beter voorbereid op de voorronde van de Europa League." Leo Driessen deelt die mening. "Het is elke keer weer hetzelfde verhaal bij Ajax. Ze komen telkens te laat. Ze hadden er veel meer moeten halen."