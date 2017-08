Nijland: "Dat is wat ons betreft onbespreekbaar"

FC Groningen-supporters kunnen volgens Hans Nijland rustig slapen de komende dagen. De algemeen directeur is niet meer van plan om sterkhouder Sergio Padt naar een andere club te laten gaan.



"Of hij deze week nog gaat vertrekken? Nee", stelt Nijland daags na diens heldenrol tegen FC Utrecht (2-1 overwinning). "Dat is wat ons betreft onbespreekbaar. Naast het feit dat er op dit moment niks concreets speelt, is het te laat. In een paar dagen tijd ga je nooit meer een geschikte vervanger halen."



Nijland had eerder wel op belangstelling gerekend. "Ja, de clubs hebben liggen slapen. Daar zijn wij alleen maar blij mee: we hebben hem hard nodig." Padt lijkt dus te blijven, maar gaat er verder nog iets gebeuren? "Er rommelt nog wel wat rondom Mimoun Mahi, maar dat is niet nieuw. Toch is het nog niet concreet."



In principe haalt FC Groningen ook niemand meer.