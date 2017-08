Derksen adviseert Verbeek: "Nu niet zo verstandig"

Gertjan Verbeek is na zijn ontslag bij VfL Bochum clubloos. Zijn naam is al vaak gelinkt aan FC Twente en gezien de ontwikkelingen rond René Hake is die mogelijkheid best reëel te noemen, maar Johan Derksen acht dat onverstandig.



"Nu is het niet zo verstandig om met dit spelersmateriaal naar FC Twente te gaan", zegt Derksen in Voetbal Inside. "Ik vind dat ze een heel zwak team hebben. Zoals zoveel clubs in de Eredivisie, en dat is een even groot probleem als kunstgras, zijn ze er weer in geslaagd om een slechte keeper (Jorn Brondeel, red.) aan te trekken. Je slaat jezelf toch op de dijen?"



Derksen wijst ook naar Twente-directeur Jan van Halst. "Meneer Van Halst wilde alles regelen bij FC Twente als commercieel- en technisch directeur, maar Jan weet toch ook wel dat hij ook verantwoordelijk is voor het heel hebben en houwen. Dat realiseert hij zich toch wel hoop ik?"



Over trainer Hake is hij duidelijk: "Die jongen wordt geslachtofferd."