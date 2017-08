Padt krijgt duidelijk advies: "Hier of ergens anders"

Terecht was de 2-1 overwinning op FC Utrecht allerminst. FC Groningen had het zondag héél moeilijk in eigen huis, maar Sergio Padt keepte misschien wel de beste wedstrijd uit zijn loopbaan. Keeperstrainer Bas Roorda is trots.



"Misschien klinkt het gek, maar ik ben niet verrast", zo laat de oud-doelman van FC Groningen optekenen in het Dagblad van het Noorden. "Dit is het niveau dat Sergio in zich heeft. Geloof maar niet dat dit toeval of een uitschieter is."



De belangstelling in Padt neemt toe en dus kan het gebeuren dat er voor 1 september nog een extern aanbod op tafel komt. Roorda is duidelijk: "Hij moet het hoogste nastreven. Hier of ergens anders. Maar je kunt wel raden wat ik het beste acht voor FC Groningen."