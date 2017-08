"Ben gemotiveerd om een paar titels toe te voegen"

Siem de Jong heeft een mooi verleden opgebouwd bij Ajax, maar zijn terugkeer in Amsterdam kent geen garanties. De aanvallende middenvelder weet dat hij moet knokken voor een basisplaats.



De Jong weet wat Ajax van hem verwacht: "Dat ik onderdeel ben van de groep en als middenvelder wordt toegevoegd. Ik moet bewijzen dat ik kan spelen", laat hij Ajax TV weten. "Ondertussen verwacht hij (Marcel Keizer, red.) van mij dat ik een leider ben in het team en de toon probeer te zetten op trainingen."



"Die rol lag mij toen wel. Dat vond ik toen ook een leuke rol, dus ben ik blij dat ik dat de komende jaren kan doen", aldus De Jong. Of er toezeggingen zijn gedaan? "Je krijgt nooit garanties in het voetbal. Ik zal nu niet anders behandeld worden. Ik zal zelf moeten laten zien dat ik klaar ben om te spelen. Dat geeft ook wel motivatie."



Zijn doel is niet alleen het veroveren van een basisplaats. "Ik heb drie moeilijke jaren gehad, dus ben ik gemotiveerd om een paar titels toe te voegen aan het rijtje."